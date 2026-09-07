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Тафсир: Sad 38:51
Sad
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
ﲊ
فِيهَا
ﲋ
يَدۡعُونَ
ﲌ
فِيهَا
ﲍ
بِفَٰكِهَةٖ
ﲎ
كَثِيرَةٖ
ﲏ
وَشَرَابٖ
ﲐ
٥١
ﲑ
Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести им множество фруктов и питье.
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 38:49 до 38:51
هذا القرآن ذِكْر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته لَحسنَ مصير عندنا في جنات إقامة، مفتَّحة لهم أبوابها، متكئين فيها على الأرائك المزيَّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم.