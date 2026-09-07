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Тафсир: Sad 38:51
Sad
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
ﲊ
فِيهَا
ﲋ
يَدۡعُونَ
ﲌ
فِيهَا
ﲍ
بِفَٰكِهَةٖ
ﲎ
كَثِيرَةٖ
ﲏ
وَشَرَابٖ
ﲐ
٥١
ﲑ
Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести им множество фруктов и питье.
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : متكئين فيها هو حال قدمت على العامل فيها وهو قوله : يدعون فيها أي يدعون في الجنات متكئين فيها .بفاكهة كثيرة أي بألوان الفواكه " وشراب " : أي وشراب كثير ، فحذف لدلالة الكلام عليه .