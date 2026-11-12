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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Sad Ая 5
Sad
5
38:5
اجعل الالهة الاها واحدا ان هاذا لشيء عجاب ٥
أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَـٰهًۭا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌۭ ٥
أَجَعَلَ
ﱥ
ٱلۡأٓلِهَةَ
ﱦ
إِلَٰهٗا
ﱧ
وَٰحِدًاۖ
ﱨﱩ
إِنَّ
ﱪ
هَٰذَا
ﱫ
لَشَيۡءٌ
ﱬ
عُجَابٞ
ﱭ
٥
ﱮ
Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это - нечто удивительное!».
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