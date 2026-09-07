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Тафсир: Sad 38:49
Sad
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ﱼ
ذِكۡرٞۚ
ﱽﱾ
وَإِنَّ
ﱿ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﲀ
لَحُسۡنَ
ﲁ
مَـَٔابٖ
ﲂ
٤٩
ﲃ
Это - Напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения -
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَا ذِكۡرࣱۚ﴾ لَهُمْ بِالثَّنَاءِ الْجَمِيل هُنَا ﴿وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِینَ﴾ الشَّامِلِينَ لَهُمْ ﴿لَحُسۡنَ مَـَٔابࣲ ٤٩﴾ مَرْجِع فِي الآخرة