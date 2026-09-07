Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Sad 38:48
Sad
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
ﱲ
إِسۡمَٰعِيلَ
ﱳ
وَٱلۡيَسَعَ
ﱴ
وَذَا
ﱵ
ٱلۡكِفۡلِۖ
ﱶﱷ
وَكُلّٞ
ﱸ
مِّنَ
ﱹ
ٱلۡأَخۡيَارِ
ﱺ
٤٨
ﱻ
Помяни Исмаила (Измаила), Альясу (Елисея) иЗулькифла. Все они принадлежат к числу лучших.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ
] وه یادی ئیسماعیل و (یهسهع) بكهوه، كه وتراوه: (خضر) بووه، یاخود هاوڕێی (ئیلیاس) بووه [
وَذَا الْكِفْلِ
] وه یادی (ذا الكفل)یش بكه كه پیاوێكی چاك بووه له بهنی ئیسرائیل، وه وتراوه: پێغهمبهر بووه [
وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٤٨)
] ئهمانه ههموویان له پیاوچاكان بوونه.