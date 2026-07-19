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48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
إِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَذَا
ٱلۡكِفۡلِۖ
وَكُلّٞ
مِّنَ
ٱلۡأَخۡيَارِ
٤٨
Помяни Исмаила (Измаила), Альясу (Елисея) иЗулькифла. Все они принадлежат к числу лучших.
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Помяни добрым словом пророков Исмаила, Альясу и Зуль-Кифла. Все они заслуживают самых лучших слов и самой славной похвалы, потому что были лучшими представителями человеческого рода. Аллах почтил их благородным нравом, наделил похвальными качествами, научил совершать праведные дела и одарил самыми изысканными чертами.