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Sad
47
38:47
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ٤٧
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٧
وَإِنَّهُمۡ
عِندَنَا
لَمِنَ
ٱلۡمُصۡطَفَيۡنَ
ٱلۡأَخۡيَارِ
٤٧
Воистину, они у Нас - в числе избранных, лучших.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنَّهُمۡ عِندَنَا لَمِنَ ٱلۡمُصۡطَفَیۡنَ﴾ الْمُخْتَارِينَ ﴿ٱلۡأَخۡیَارِ ٤٧﴾ جَمْع خير بالتشديد