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46
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
إِنَّآ
أَخۡلَصۡنَٰهُم
بِخَالِصَةٖ
ذِكۡرَى
ٱلدَّارِ
٤٦
Мы избрали их за то, что они искренне поминали Последнюю обитель.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦)
] وه ئهمانمان تایبهت كردووه بهوهی كه بیریان لای دونیا نهبووه بهڵكو تایبهت یادی قیامهتیان كردۆتهوهو كاریان بۆ قیامهت كردووهو خۆشهویستى دونیامان له دڵیان دهركردووهو خۆشهویستى قیامهت و بهههشتمان خستۆته دڵیانهوه.