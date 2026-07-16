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31
38:31
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ٣١
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ ٣١
إِذۡ
عُرِضَ
عَلَيۡهِ
بِٱلۡعَشِيِّ
ٱلصَّٰفِنَٰتُ
ٱلۡجِيَادُ
٣١
Однажды после полудня ему показали коней, бьющих копытами, быстроногих (или породистых).
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 38:31 до 38:32
Это были превосходные лошади удивительной красоты. Аллах назвал их бьющими копытами, потому что, стоя на месте, они приподнимали одну из ног. Короли и правители больше других нуждаются в таких прекрасных животных, и поэтому Сулейман рассматривал лошадей и получал удовольствие от их прекрасного вида. Он продолжал наслаждаться этим зрелищем, пока солнце не скрылось за горизонтом, и земные удовольствия отвлекли его от вечерней молитвы и поминания Аллаха. Опомнившись, Сулейман горько пожалел о том, что произошло. Он решил восполнить собственное упущение и доказать, что ставит любовь к Аллаху превыше всего остального.