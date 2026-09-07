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Тафсир: Sad 38:29
Sad
29
38:29
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ٢٩
كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢٩
كِتَٰبٌ
ﱢ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱣ
إِلَيۡكَ
ﱤ
مُبَٰرَكٞ
ﱥ
لِّيَدَّبَّرُوٓاْ
ﱦ
ءَايَٰتِهِۦ
ﱧ
وَلِيَتَذَكَّرَ
ﱨ
أُوْلُواْ
ﱩ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﱪ
٢٩
ﱫ
Это - благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание.
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