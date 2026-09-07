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Тафсир: Sad 38:28
Sad
28
38:28
ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ٢٨
أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢٨
أَمۡ
ﱔ
نَجۡعَلُ
ﱕ
ٱلَّذِينَ
ﱖ
ءَامَنُواْ
ﱗ
وَعَمِلُواْ
ﱘ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱙ
كَٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱜ
أَمۡ
ﱝ
نَجۡعَلُ
ﱞ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﱟ
كَٱلۡفُجَّارِ
ﱠ
٢٨
ﱡ
Неужели Мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы уравняем богобоязненных с грешниками?
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