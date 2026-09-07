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Тафсир: Sad 38:28
Sad
28
38:28
ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ٢٨
أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢٨
أَمۡ
ﱔ
نَجۡعَلُ
ﱕ
ٱلَّذِينَ
ﱖ
ءَامَنُواْ
ﱗ
وَعَمِلُواْ
ﱘ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱙ
كَٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱜ
أَمۡ
ﱝ
نَجۡعَلُ
ﱞ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﱟ
كَٱلۡفُجَّارِ
ﱠ
٢٨
ﱡ
Неужели Мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы уравняем богобоязненных с грешниками?
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلۡمُفۡسِدِینَ فِی ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلۡمُتَّقِینَ كَٱلۡفُجَّارِ ٢٨﴾ نَزَلَ لَمَّا قَالَ كُفَّار مَكَّة لِلْمُؤْمِنِينَ إنَّا نُعْطِي فِي الْآخِرَة مِثْل مَا تُعْطُونَ وَأَمْ بِمَعْنَى همزة الإنكار