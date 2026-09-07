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Тафсир: Sad 38:27
Sad
27
38:27
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذالك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ٢٧
وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًۭا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ ٢٧
وَمَا
ﱁ
خَلَقۡنَا
ﱂ
ٱلسَّمَآءَ
ﱃ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱄ
وَمَا
ﱅ
بَيۡنَهُمَا
ﱆ
بَٰطِلٗاۚ
ﱇﱈ
ذَٰلِكَ
ﱉ
ظَنُّ
ﱊ
ٱلَّذِينَ
ﱋ
كَفَرُواْۚ
ﱌﱍ
فَوَيۡلٞ
ﱎ
لِّلَّذِينَ
ﱏ
كَفَرُواْ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱلنَّارِ
ﱒ
٢٧
ﱓ
Мы не создали небо, землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!
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