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Тафсир: Sad 38:26
Sad
26
38:26
يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ٢٦
يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٦
يَٰدَاوُۥدُ
ﳈ
إِنَّا
ﳉ
جَعَلۡنَٰكَ
ﳊ
خَلِيفَةٗ
ﳋ
فِي
ﳌ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳍ
فَٱحۡكُم
ﳎ
بَيۡنَ
ﳏ
ٱلنَّاسِ
ﳐ
بِٱلۡحَقِّ
ﳑ
وَلَا
ﳒ
تَتَّبِعِ
ﳓ
ٱلۡهَوَىٰ
ﳔ
فَيُضِلَّكَ
ﳕ
عَن
ﳖ
سَبِيلِ
ﳗ
ٱللَّهِۚ
ﳘﳙ
إِنَّ
ﳚ
ٱلَّذِينَ
ﳛ
يَضِلُّونَ
ﳜ
عَن
ﳝ
سَبِيلِ
ﳞ
ٱللَّهِ
ﳟ
لَهُمۡ
ﳠ
عَذَابٞ
ﳡ
شَدِيدُۢ
ﳢ
بِمَا
ﳣ
نَسُواْ
ﳤ
يَوۡمَ
ﳥ
ٱلۡحِسَابِ
ﳦ
٢٦
ﳧ
О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению День расчета.
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السعدي Al-Sa'di
{ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ }
تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية،
{ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ }
أي: العدل، وهذا لا يتمكن منه، إلا بعلم بالواجب، وعلم بالواقع، وقدرة على تنفيذ الحق،
{ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى }
فتميل مع أحد، لقرابة أو صداقة أو محبة، أو بغض للآخر
{ فَيُضِلَّكَ }
الهوى
{ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ }
ويخرجك عن الصراط المستقيم،
{ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ }
خصوصا المتعمدين منهم،
{ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ }
فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم، لم يميلوا مع الهوى الفاتن.