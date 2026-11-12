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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Sad Ая 2
Sad
2
38:2
بل الذين كفروا في عزة وشقاق ٢
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍۢ وَشِقَاقٍۢ ٢
بَلِ
ﱇ
ٱلَّذِينَ
ﱈ
كَفَرُواْ
ﱉ
فِي
ﱊ
عِزَّةٖ
ﱋ
وَشِقَاقٖ
ﱌ
٢
ﱍ
Однако те, которые не веруют, пребывают в гордыне и разладе с истиной.
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