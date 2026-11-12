Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Sad Ая 17

[ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - تۆ ئارام بگره لهسهر ئهو ههموو قسانهی كه ئهیكهن {شاخ و باڵنده لهگهڵ داود پێغهمبهر - صلی الله علیه وسلم - زیكرى خوا دهكهن!} [ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ] وه تۆ یادی بهندهی ئێمه داود پێغهمبهر - صلی الله علیه وسلم - بكه [ ذَا الْأَيْدِ ] كه زۆر بههێز بوو له زانست و زانیارى و پهرستن و كردهوهى چاك و جهنگدا، كه زۆر شهونوێژى دهكردو رۆژنارۆژێك بهرۆژوو دهبوو، وه له رووبهڕووبوونهوهدا ههڵناهات و رایناكرد [ إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧) ] وه ئهو زۆر كهسێكی گهڕاوه بوو بۆ لای خوای گهوره له ههموو كاروبارێكیدا.