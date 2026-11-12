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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Sad Ая 16
Sad
16
38:16
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ١٦
وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٦
وَقَالُواْ
ﳚ
رَبَّنَا
ﳛ
عَجِّل
ﳜ
لَّنَا
ﳝ
قِطَّنَا
ﳞ
قَبۡلَ
ﳟ
يَوۡمِ
ﳠ
ٱلۡحِسَابِ
ﳡ
١٦
ﳢ
Они сказали: «Господь наш! Приблизь нашу долю (покажи нам книгу с нашими добрыми и злыми деяниями) до наступления Дня расчета».
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