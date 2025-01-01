Вы читаете тафсир для группы стихов 38:11 до 38:13
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Но они никогда не сумеют добиться поставленной перед собой цели. Их усилия окажутся тщетными, а их воинство потерпит поражение. Сколько народов ополчалось против Божьих посланников, и все они были повержены и уничтожены. Такая же участь ожидает неверующих, которые враждуют с Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует.