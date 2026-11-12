Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Sad Ая 11
Sad
11
38:11
جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب ١١
جُندٌۭ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌۭ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١
جُندٞ
ﲮ
مَّا
ﲯ
هُنَالِكَ
ﲰ
مَهۡزُومٞ
ﲱ
مِّنَ
ﲲ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﲳ
١١
ﲴ
Это войско будет разбито, подобно прежним соумышленникам.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.