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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Sad Ая 10
Sad
10
38:10
ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب ١٠
أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا۟ فِى ٱلْأَسْبَـٰبِ ١٠
أَمۡ
ﲢ
لَهُم
ﲣ
مُّلۡكُ
ﲤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲥ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲦ
وَمَا
ﲧ
بَيۡنَهُمَاۖ
ﲨﲩ
فَلۡيَرۡتَقُواْ
ﲪ
فِي
ﲫ
ٱلۡأَسۡبَٰبِ
ﲬ
١٠
ﲭ
Или же им принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними? Пусть же они поднимутся на небеса по путям (или веревкам).
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