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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 96
Al-Waqi'ah
96
56:96
فسبح باسم ربك العظيم ٩٦
فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٩٦
فَسَبِّحۡ
ﲥ
بِٱسۡمِ
ﲦ
رَبِّكَ
ﲧ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲨ
٩٦
ﲩ
Прославляй же имя Господа твоего Великого!
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