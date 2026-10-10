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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 92
Al-Waqi'ah
92
56:92
واما ان كان من المكذبين الضالين ٩٢
وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ٩٢
وَأَمَّآ
ﲑ
إِن
ﲒ
كَانَ
ﲓ
مِنَ
ﲔ
ٱلۡمُكَذِّبِينَ
ﲕ
ٱلضَّآلِّينَ
ﲖ
٩٢
ﲗ
Если же он будет одним из заблудших, считавших лжецами посланников,
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