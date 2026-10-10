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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 90
Al-Waqi'ah
90
56:90
واما ان كان من اصحاب اليمين ٩٠
وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ ٩٠
وَأَمَّآ
ﲄ
إِن
ﲅ
كَانَ
ﲆ
مِنۡ
ﲇ
أَصۡحَٰبِ
ﲈ
ٱلۡيَمِينِ
ﲉ
٩٠
ﲊ
Если он будет одним из тех, кто по правую сторону,
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