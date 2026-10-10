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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 89
Al-Waqi'ah
89
56:89
فروح وريحان وجنت نعيم ٨٩
فَرَوْحٌۭ وَرَيْحَانٌۭ وَجَنَّتُ نَعِيمٍۢ ٨٩
فَرَوۡحٞ
ﱿ
وَرَيۡحَانٞ
ﲀ
وَجَنَّتُ
ﲁ
نَعِيمٖ
ﲂ
٨٩
ﲃ
то обретет покой (или радость; или милость), удел (или базилик) и Сад блаженства.
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