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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 87
Al-Waqi'ah
87
56:87
ترجعونها ان كنتم صادقين ٨٧
تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٨٧
تَرۡجِعُونَهَآ
ﱴ
إِن
ﱵ
كُنتُمۡ
ﱶ
صَٰدِقِينَ
ﱷ
٨٧
ﱸ
не вернете ее, если вы говорите правду?
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