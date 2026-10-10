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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 86
Al-Waqi'ah
86
56:86
فلولا ان كنتم غير مدينين ٨٦
فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٨٦
فَلَوۡلَآ
ﱮ
إِن
ﱯ
كُنتُمۡ
ﱰ
غَيۡرَ
ﱱ
مَدِينِينَ
ﱲ
٨٦
ﱳ
Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяние
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