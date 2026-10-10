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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 82
Al-Waqi'ah
82
56:82
وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ٨٢
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ٨٢
وَتَجۡعَلُونَ
ﱘ
رِزۡقَكُمۡ
ﱙ
أَنَّكُمۡ
ﱚ
تُكَذِّبُونَ
ﱛ
٨٢
ﱜ
и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину?
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