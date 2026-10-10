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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 80
Al-Waqi'ah
80
56:80
تنزيل من رب العالمين ٨٠
تَنزِيلٌۭ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٠
تَنزِيلٞ
ﱎ
مِّن
ﱏ
رَّبِّ
ﱐ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱑ
٨٠
ﱒ
Он ниспослан Господом миров.
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