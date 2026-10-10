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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 77
Al-Waqi'ah
77
56:77
انه لقران كريم ٧٧
إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌۭ كَرِيمٌۭ ٧٧
إِنَّهُۥ
ﱁ
لَقُرۡءَانٞ
ﱂ
كَرِيمٞ
ﱃ
٧٧
ﱄ
Воистину, это - благородный Коран,
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