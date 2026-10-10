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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 75
Al-Waqi'ah
75
56:75
۞ فلا اقسم بمواقع النجوم ٧٥
۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٥
۞ فَلَآ
ﳊ ﳋ
أُقۡسِمُ
ﳌ
بِمَوَٰقِعِ
ﳍ
ٱلنُّجُومِ
ﳎ
٧٥
ﳏ
Но нет! Клянусь местами заката звезд (или ниспослания частей Корана)!
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