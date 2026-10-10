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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 74
Al-Waqi'ah
74
56:74
فسبح باسم ربك العظيم ٧٤
فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٧٤
فَسَبِّحۡ
ﳅ
بِٱسۡمِ
ﳆ
رَبِّكَ
ﳇ
ٱلۡعَظِيمِ
ﳈ
٧٤
ﳉ
Прославляй же имя Великого Господа твоего!
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