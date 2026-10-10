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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 73
Al-Waqi'ah
73
56:73
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ٧٣
نَحْنُ جَعَلْنَـٰهَا تَذْكِرَةًۭ وَمَتَـٰعًۭا لِّلْمُقْوِينَ ٧٣
نَحۡنُ
ﲿ
جَعَلۡنَٰهَا
ﳀ
تَذۡكِرَةٗ
ﳁ
وَمَتَٰعٗا
ﳂ
لِّلۡمُقۡوِينَ
ﳃ
٧٣
ﳄ
Мы сделали его напоминанием и предметом пользования для путников.
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