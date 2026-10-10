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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 72
Al-Waqi'ah
72
56:72
اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشيون ٧٢
ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ٧٢
ءَأَنتُمۡ
ﲸ
أَنشَأۡتُمۡ
ﲹ
شَجَرَتَهَآ
ﲺ
أَمۡ
ﲻ
نَحۡنُ
ﲼ
ٱلۡمُنشِـُٔونَ
ﲽ
٧٢
ﲾ
Вы ли создаете деревья для него или Мы создаем?
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