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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 69
Al-Waqi'ah
69
56:69
اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ٦٩
ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ٦٩
ءَأَنتُمۡ
ﲤ
أَنزَلۡتُمُوهُ
ﲥ
مِنَ
ﲦ
ٱلۡمُزۡنِ
ﲧ
أَمۡ
ﲨ
نَحۡنُ
ﲩ
ٱلۡمُنزِلُونَ
ﲪ
٦٩
ﲫ
Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем?
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