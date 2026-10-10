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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 65
Al-Waqi'ah
65
56:65
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ٦٥
لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَـٰهُ حُطَـٰمًۭا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ٦٥
لَوۡ
ﲑ
نَشَآءُ
ﲒ
لَجَعَلۡنَٰهُ
ﲓ
حُطَٰمٗا
ﲔ
فَظَلۡتُمۡ
ﲕ
تَفَكَّهُونَ
ﲖ
٦٥
ﲗ
Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивленными
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