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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 64
Al-Waqi'ah
64
56:64
اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ٦٤
ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ٦٤
ءَأَنتُمۡ
ﲋ
تَزۡرَعُونَهُۥٓ
ﲌ
أَمۡ
ﲍ
نَحۡنُ
ﲎ
ٱلزَّٰرِعُونَ
ﲏ
٦٤
ﲐ
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