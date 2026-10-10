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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 61
Al-Waqi'ah
61
56:61
على ان نبدل امثالكم وننشيكم في ما لا تعلمون ٦١
عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَـٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦١
عَلَىٰٓ
ﱶ
أَن
ﱷ
نُّبَدِّلَ
ﱸ
أَمۡثَٰلَكُمۡ
ﱹ
وَنُنشِئَكُمۡ
ﱺ
فِي
ﱻ
مَا
ﱼ
لَا
ﱽ
تَعۡلَمُونَ
ﱾ
٦١
ﱿ
заменить вас подобными вам (или изменить ваше обличие) и создать вас такими, какими вы себе и не представляете.
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