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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 59
Al-Waqi'ah
59
56:59
اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ٥٩
ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَـٰلِقُونَ ٥٩
ءَأَنتُمۡ
ﱨ
تَخۡلُقُونَهُۥٓ
ﱩ
أَمۡ
ﱪ
نَحۡنُ
ﱫ
ٱلۡخَٰلِقُونَ
ﱬ
٥٩
ﱭ
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