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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 58
Al-Waqi'ah
58
56:58
افرايتم ما تمنون ٥٨
أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ٥٨
أَفَرَءَيۡتُم
ﱤ
مَّا
ﱥ
تُمۡنُونَ
ﱦ
٥٨
ﱧ
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