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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 57
Al-Waqi'ah
57
56:57
نحن خلقناكم فلولا تصدقون ٥٧
نَحْنُ خَلَقْنَـٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٥٧
نَحۡنُ
ﱟ
خَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱠ
فَلَوۡلَا
ﱡ
تُصَدِّقُونَ
ﱢ
٥٧
ﱣ
Мы сотворили вас. Почему же вы не признаете воскрешения?
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