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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 56
Al-Waqi'ah
56
56:56
هاذا نزلهم يوم الدين ٥٦
هَـٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥٦
هَٰذَا
ﱚ
نُزُلُهُمۡ
ﱛ
يَوۡمَ
ﱜ
ٱلدِّينِ
ﱝ
٥٦
ﱞ
Таким для них будет угощение в День воздаяния.
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