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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 55
Al-Waqi'ah
55
56:55
فشاربون شرب الهيم ٥٥
فَشَـٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٥
فَشَٰرِبُونَ
ﱖ
شُرۡبَ
ﱗ
ٱلۡهِيمِ
ﱘ
٥٥
ﱙ
как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды».
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