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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 54
Al-Waqi'ah
54
56:54
فشاربون عليه من الحميم ٥٤
فَشَـٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥٤
فَشَٰرِبُونَ
ﱑ
عَلَيۡهِ
ﱒ
مِنَ
ﱓ
ٱلۡحَمِيمِ
ﱔ
٥٤
ﱕ
и запивать их кипятком,
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