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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 53
Al-Waqi'ah
53
56:53
فماليون منها البطون ٥٣
فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٣
فَمَالِـُٔونَ
ﱍ
مِنۡهَا
ﱎ
ٱلۡبُطُونَ
ﱏ
٥٣
ﱐ
Вы будете набивать ими животы
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