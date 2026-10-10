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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 52
Al-Waqi'ah
52
56:52
لاكلون من شجر من زقوم ٥٢
لَـَٔاكِلُونَ مِن شَجَرٍۢ مِّن زَقُّومٍۢ ٥٢
لَأٓكِلُونَ
ﱇ
مِن
ﱈ
شَجَرٖ
ﱉ
مِّن
ﱊ
زَقُّومٖ
ﱋ
٥٢
ﱌ
непременно вкусите от дерева заккум.
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