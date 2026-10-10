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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 51
Al-Waqi'ah
51
56:51
ثم انكم ايها الضالون المكذبون ٥١
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥١
ثُمَّ
ﱁ
إِنَّكُمۡ
ﱂ
أَيُّهَا
ﱃ
ٱلضَّآلُّونَ
ﱄ
ٱلۡمُكَذِّبُونَ
ﱅ
٥١
ﱆ
Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами посланников,
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