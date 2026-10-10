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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 46
Al-Waqi'ah
46
56:46
وكانوا يصرون على الحنث العظيم ٤٦
وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ٤٦
وَكَانُواْ
ﲿ
يُصِرُّونَ
ﳀ
عَلَى
ﳁ
ٱلۡحِنثِ
ﳂ
ٱلۡعَظِيمِ
ﳃ
٤٦
ﳄ
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