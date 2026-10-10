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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 33
Al-Waqi'ah
33
56:33
لا مقطوعة ولا ممنوعة ٣٣
لَّا مَقْطُوعَةٍۢ وَلَا مَمْنُوعَةٍۢ ٣٣
لَّا
ﲉ
مَقۡطُوعَةٖ
ﲊ
وَلَا
ﲋ
مَمۡنُوعَةٖ
ﲌ
٣٣
ﲍ
которые не кончаются и доступны.
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