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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 27
Al-Waqi'ah
27
56:27
واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ٢٧
وَأَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ ٢٧
وَأَصۡحَٰبُ
ﱳ
ٱلۡيَمِينِ
ﱴ
مَآ
ﱵ
أَصۡحَٰبُ
ﱶ
ٱلۡيَمِينِ
ﱷ
٢٧
ﱸ
И будут те, кто по правую сторону. Кто же будет по правую сторону?
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