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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 24
Al-Waqi'ah
24
56:24
جزاء بما كانوا يعملون ٢٤
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٢٤
جَزَآءَۢ
ﱢ
بِمَا
ﱣ
كَانُواْ
ﱤ
يَعۡمَلُونَ
ﱥ
٢٤
ﱦ
Таково воздаяние за то, что они совершали.
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